Az eseményen Horváth-Bálint Petra moderálásával Vörös Andrással, a kiadó vezetőjével folytathatott beszélgetést a kiadványról az érdeklődő közönség.

A Bestiarium Hungaricum bemutatója

Fotó: Gal Gabor fotoda.hu / Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Akik úgy jöttek el az eseményre – szinte kivétel nélkül mindenki –, hogy előzetesen tájékozódtak a kiadványról, azok tisztában voltak azzal, csodaszarvas, turul, bányarém, markoláb, garabonciás vagy prikulics és más hasonló alakok a kötet "főszereplői". Ikonikus alakok a magyar mese-és mondavilágból vagy azokból a rémtörténetekből, amelyekkel dédszüleink ijesztgették a rosszalkodó gyerekeket.

Az esemény kapcsán portálunk a beszélgetés moderátort kérdezte, elsőként a könyvtári könyvbemutatókról.

– Szinte minden hónapra jut egy-két hasonló esemény. Itt volt például hétfőn Bereczki Enikő, aki a Z-generációs könyvét, egy pedagógia-pszichológiai kötetet mutatta be az olvasóknak. Igen, szeretünk meghívni előadókat – mondta.

Az eseményen nem csak a kiadóvezető volt személyesen jelen, hanem a három szerző egyike, Németh Gyula illusztrátor is. Az is kiderült, hogy neki volt Hongkongban egy kis kiállítása (népi hiedelmek lényei, alakok), s utána kezdtek el gondolkozni a köteten. A kiadvány ötlete éppen az ő ötlete alapján született meg, s valósult meg később egy ízléses albumban, amelyhez az akadémikus Magyar Zoltán néprajzi és kultúrtörténeti leírásai adják meg a szöveges "hátteret". A kiadvány teljességéhez pedig P. Szathmáry István fekete-fehér linómetszetei járulnak még hozzá.

– Nekem úgy tűnik, hogy az embereket érdeklik ezek a népi kultúrához kapcsolódó különleges lények és alakok. Egyébként klasszikus témák is megjelennek benne, mint a boszorkány, a csodaszarvas. Mint album is megállja a helyét, de jó és fontos, hogy van benne szakmai szöveg is – fogalmazott a moderátor.