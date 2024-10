Az Eger felől Miskolc irányába tartó bükkaljai kerékpárút középső, Bogács és Tibolddaróc közötti szakaszát adták át ünnepélyesen szombaton Bogácson.

A bükkaljai kerékpárút újabb szakaszát adták át

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Csendesné Farkas Edit, Bogács polgármestere elmondta, 2010-ben találkozott először Tisza-tótól a Bükkig húzódó kerékpárút terveivel, mostanra Mezőkövesdtől Bükkzsércig, valamint Szomolyától Miskolci vezet kerékpáros útvonal. A bükkaljai útvonalról elmondta, azt szakemberekkel közösen járták be, az Egererdő Zrt. szerint a megvalósult út hol szerencsés, hol nem helyen megy, de elkészült. Tibolddarócon a borturizmust, Tardon a matyó hagyományok iránti érdeklődést, Bogácson a gyógyfürdőt segítheti. Fölsorolta, a települések belterületén felfestéssel jelölték ki az utat, Tard és Tibolddaróc között 4,2 kilométer hosszon új mezőgazdasági út épült, majd Tard és Bogács között a meglévő önkormányzati utat aszfaltozták újra. Mindez összesen 838 millió forintba került, az eredeti európai uniós támogatást meg kellett növelni.

Bükkaljai kerékpárút további szakaszait is átadják majd

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat elnöke sir Mark Cavendish profi kerékpározót (aki idén szakaszt nyert a Tour de Hongrie-n) idézte a biciklizés jelentőségéről, valamint kiemelte, milyen természeti szépségekben lehet gyönyörködni a tekerés közben, s az egészséges életmódban játszott szerepét is méltatta. Tállai András országgyűlési képviselő szerint a 2018-ban nyertessé nyilvánított beruházást segítette az Aktív Magyarország államtitkárság is, s nem is mindenki bízott a megvalósulásában, de végül megépült. Azon vannak, hogy megépüljön az Eger és Szomolya közötti szakasz is, amellyel teljessé válna, s az országban elsőként két megyei jogú várost kötne össze kerékpárút. Egy túra tippet is adott, bogácsi fürdés után érdemes elmenni Tardra megnézni a matyó örökséget, majd átbiciklizni Tibolddarócra, megnézni a pincéket és megkóstolni a borokat. Utána már csak a visszautat kell valahogy megoldani. Elmondta, két hét múlva a Szomolya és Bogács közötti utat adják át ünnepélyesen.