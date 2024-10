– És hát a csodálatos tehetségek a színpadi produkcióival azt mutatják, hogy a járás tele van tehetséges, értékes emberekkel, és a sátrakat elnézve meg csak csodálat és ámulás és bámulás vesz érzést rajtam – mondta rövid interjújában eseményt létrehozó Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület elnöke, Szihalom polgármestere.

Ötvennél is több kiállító a Civil Expon a Kemencés-udvarban

Az expón kiállítóként jelen volt Füzesabonyi járásban működő hatóságok, a kormányhivatal, a rendőrség, a szociális intézmények, bentlakásos intézmények, alapellátások, a szociális szférából vállalkozások, az összes civil szervezet Szihalomról, a környező településekről a vállalkozások, a méhészek, a vakok és gyengén látók, közoktatási, köznevelési intézményei.

– Ez a rendezvény nemcsak számunkra fontos, hanem az itt lévő kiállítóknak, hogy ők együtt tudnak működni, és együtt fognak gondolkodni más projekteknél, és ez be is bizonyosodott már, hogy itt találkoztak először, és akár Balassagyarmaton megalakult a Civil Expot, vagy közös projekteket, közös rendezvényeket hoztak együtt létre. Már 2010-ben, az első alkalommal is az volt a misszióm, hogy a szférák együtt találjanak ki programokat, együtt csináljanak rendezvényeket, mert így hatékony, hogy a szférák együttműködnek a vállalkozó a civil szervezettel, az önkormányzattal, hogy ezek az értékek, ezek az energiák összeadódnak, akkor igazán sikeres. Ez őértük szól, nem is a kisbocsról. Mi egy utat adunk ahhoz, hogy ők megtalálják az egymáshoz vezető hidat és az utat, és ez úgymond mi egy villámhárító szerepet töltünk be – fogalmazott Galyasné Dósa Katalin.

Az időseket is köszöntötték Szihalmon

Forrás: Sike Sándor/Heves Megyei Hírlap

A rendezvényt egyébként időben összekapcsolta a település önkormányzata az idősek köszöntésével, a tornateremben az új önkormányzat az október 1-jei Idősek Világnapja tiszteletére első alkalommal köszönthette a szépkorúakat. Ezen az eseményen ugyancsak köszöntötték az 50-55-60-ik házassági évfordulójukat ebben az évben ünneplő párokat is.