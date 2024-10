Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján.

Azt írták, hogy az év 40. hetében emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja. Hozzátették, hogy emelkedő tendencia tapasztalható nyolc vizsgálati helyszínen: a Budapest Észak-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szolnokon. A többi helyszínen stagnáló tendencia volt jellemző.

A tájékoztatás szerint a települések többségén a koronavírus mennyisége az emelkedett tartományban van, négy településen – Pécsen, Szegeden, Egerben és Salgótarjánban – pedig eléri a magas tartományt. Az NNGYK közlése szerint a közeljövőben a koronavírus-esetszámok növekedése várható.

Tudatták azt is, hogy az influenza A vírusa örökítőanyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja is emelkedik: a 40. naptári héten Budapest Észak-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Kaposvár mintájában volt kimutatási szint felett. Hozzátették: a közeljövőben az influenza-esetszámok emelkedésére is számítani kell.

