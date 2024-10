Újra olimpiai bajnok látogatott el csütörtökön a Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskolába. Ezúttal Csipes Tamara kétszeres olimpiai, kilencszeres világ- és tízszeres Európa-bajnok kajakozó beszélt az iskolásoknak az életéről, sportpályafutásáról. Csipes Tamara 2016-ban Rio de Janeiróban, illetve 2021-ben Tokióban állhatott az olimpiai dobogó legfelső fokára. A Szentpéteri Gábor iskolaigazgatóval folytatott beszélgetése során, a diákok kérdéseire válaszolva elmondta, hogy úszással kezdte a sportolást, mert fontos, hogy tudjon úszni mindenki.

Csipes Tamara a gyöngyössolymosi iskolásokkal találkozott

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

– Több más sportágat is kipróbáltam, de nem igazán tetszett egyik sem. Végül, lekönyörögtem magamat szintén olimpiai bajnok kajakozó édesapámnál az ő edzéseire. A kajakozás első kipróbálásra szerelem lett a részemről, gyakorlatilag a Dunán nőttem fel. Mindig, mindenkinek voltak és lesznek olyan napjai az életben, amikor nem tudja maradéktalanul azt a munkát beletenni abba, amivel foglalkozik, legyen az az élet bármely területe. Akkor a teljesítmény is alacsonyabb. Az a fontos, hogy nem szabad eltántorodni a kitűzött céltól. Én sem nyertem meg minden versenyemet, sőt, volt, amikor még dobogóra sem kerültem. A holtponton az segít át, ha arra figyelünk, hogy önmagunkhoz képest jobban teljesítsünk a korábbiakhoz képest. Ez hatalmas motivációt ad a folytatáshoz. És ha ez az akarat sok munkával párosul, annak meg is lesz az eredménye – részletezte Csipes Tamara.