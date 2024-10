Az Egri Lokálpatrióta Egylet által szervezett Egri séták egrieknek programsorozat október kilencedikei sétája a Hibay család 200 éves történetét mutatta be. A séta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen kezdődött, a Tittel Pál Könyvtárban, ahol két előadást is hallhattak a résztvevők, majd megtekintették a Dr. Hibay Károly, a szegények orvosa című kiállítást.

A séta háziasszonya Laskay Anna, az EKKE Tittel Pál Könyvtárának szaktájékoztató munkatársa volt, aki köszöntötte a vendégeket és bemutatta a programot. Majd elsőként dr. Szuromi Rita történész, A Hibay család 200 éves története Egerben című előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

– A XVIII. században sokan vándoroltak a Felvidékről, Gömörről Heves vármegyébe, az új élet és jobb reményében, valószínűleg ekkor érkeztek Hevesbe is a Hibayak. Első Hibay Györgynek szőlőbirtoka volt és bortermeléssel foglalkozott, fia Ádám flastromozó volt, ami vagy a sebtapasztást, tehát az orvoslást vagy pedig az úttapasztást, a fizikai munkát jelenti. A flastromozó fia már szűcs-szabó mester volt és később az ő fia, György is szűcs-szabó lett, s ő már Eger tisztességes és megbecsült polgáraként halt meg. György precizitását, kiváló munkáját mindenhol dicsérték, erről írásos emlékek is maradtak fent. A különleges pedig az, hogy György úgynevezett Vándorló könyve is megmaradt, amiben minden vezetve van róla ás családjáról, György kinézetétől kezdve a családja által birtokolt tárgyakig – kezdte a történelmi visszatekintést dr. Szuromi Rita.

Dr. Szuromi Rita történész, A Hibay család 200 éves története Egerben című előadása

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

4. Hibay György már Eger megbecsült polgára volt

– György megvásárolt egy házat Egerben és született egy fia, akit taníttatni tudott, így 4. Hibay György gyógyszerésznek tanult. Évekkel később 4. Hibay György Szegedre költözött, ahol egy patikát működtetett és ott ismerte meg feleségét, akinek édesapja szintén patikus volt. 4. Hibay, mondhatni patikus György, összeházasodtak és született négy gyermekük, két fiú, 5. Hibay György, Károly és két lány, Aranka és Irén. Patikus Hibay György és családja aztán Egerbe költöznek, ahol megvásárolják a piac téri, ma a dobó téri kígyó patikát. Nagyon jól megy a sora a családnak, patikus György kiváló a szakmájában és hatalmas lehetőséget kap, mikor az előző tulaj a patika jogával együtt, átadja patikus Györgynek az egri víz receptjét is. Az egri víz egy gyógynövényes, alkoholos víz, melyet gyomorbántalmakra fogyasztottak az emberek – ismertette a történész.