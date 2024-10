Egerben egy haldokló törökmogyoró fát szeretne megmenteni az Életfa Környezetvédő Szövetség. Közösségi oldalukon azt írták, hogy az Eszterházy tér melletti fa gyökereit építkezés közben elvágták, most szenved, s pár év múlva teljesen elszárad. Van remény a megmentésére. Ehhez azt kérik, hogy most pénteken akinek fontos a fa megmentése, délután négykor jelenjen meg a helyszínen, és segítsen. Nem reménytelen az akció, hiszen oldalukon arról is beszámoltak, hogy tíz éve egy tiszafát is sikerült megmenteni. Szintén építkezés után haldoklott, de nem hagyták magára, a száraz részeit szakszerűen eltávolították, kezelték, és mai napi él és virul.

- Na, ezt szeretnénk az első képen levő, Eszterházy téren álló törökmogyoró fával is tenni, gyertek el most pénteken 16 órára a térre és kezdjünk bele!!! - kérték.