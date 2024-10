– Együtt erő vagyunk! Heves vármegye 1-es számú választókerületének, vagyis Eger térségének polgármestereivel egyeztettünk a napokban – számolt be Vágner Ákos polgármester közösségi oldalán. Eger és térsége polgármesterei a fejlődést tűzték ki célul.

Eger és térsége polgérmesterei az egyeztetésen dr. Pajtók gábor országgyűlési képviselővel

Forrás: Vágner Ákos Facebook

– Egyetértettünk abban, hogy minden lehetőséget meg kell ragadnunk településeink fejlesztésére, hogy felújítások, beruházások, sikeres pályázatok sokasága valósulhasson meg. Jómagam – kollégáimmal karöltve – a júniusi választás után, már nyáron megkezdtem azt a munkát, amelynek fókuszában Eger fejlődése áll. Nehéz időket élünk, de kihozzuk városunkat a zsákutcából! – hangsúlyozta Vágner Ákos, aki a választás után is elmondta portálunknak, hogy polgármesteri programja mentén a város fejlesztési lehetőségeit tartja majd szem előtt.

Eger és térsége sok turistát vonz

Az októberi hivatalba lépésre már a nyári hónapokban elkezdett felkészülni Eger új polgármestere és a képviselők.

– A közterületek állapotán sürgősen változtatni kell. Nyilván eleinte olyan dolgokat tudunk hatékonyan megvalósítani, amihez rövidtávon lehet nyúlni és ezzel gyors, hatékony eredményt lehet elérni, például egy egyszerű átszervezéssel. Tiszta, rendezett Egert szeretnék. Ez sem egyik napról a másikra valósul meg, de pár hónap alatt talán elérhető az az állapot, amit elfogadhatónak tartok. A fizetőképes turisták megnyerése is hatalmas ugrást jelentene a város életében. Ehhez minőségi programok, modern városmarketing szükséges. Nyilván más helyzetben vannak, hiszen jóval nagyobb a bevételük az iparból, a helyi gazdaságból. Egyrészt majd Egernek ebbe az irányba is el kell indulnia, hiszen a sikeres város kulcsa ez is a turizmuson és a borkultúrán túl. A meglévő vállalkozásokkal kapcsolatot kell tartani, azokat segíteni kell, illetve fejlesztenünk kell az infrastruktúrát, hogy új vállalkozások telepedjenek meg városunkban. Az M25 révén már jobban benne vagyunk a főváros agglomerációjában, de ha a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc gazdasági háromszög velünk egy négyszöggé bővülne, annak örülnék – mondta.