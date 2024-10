Az október 26. és november 3. közötti őszi szünet időpontjai iránt élénk érdeklődés mutatkozik a Szállás.hu-n foglaló belföldi utazók körében: 9 százalékkal nőtt az előfoglalások száma a tavalyi őszi szünethez képest. Az előfoglalások legnagyobb része az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld régiót érinti, míg a települések rangsorában Eger, Gyula, Budapest, Pécs és Szeged áll az élen – írja a Szállás.hu közleményében.

Bár idén október 23-a nem esik hosszú hétvégére, az október 25-i pénteki utolsó tanítási nap megnyitja az őszi szünetet, amelyet a november elsejei hosszú hétvége követ.

– Nagy forgalom várható az utakon, hiszen az iskolai szünetek idején sokan látogatják meg távol élő családtagjaikat, illetve halottak napján sokan mennek temetőbe – mondta Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője.

Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Dél-Alföld részesül a legnagyobb arányban az eddig beérkezett foglalásokból. A legkeresettebb belföldi úti célok sorrendje: Eger, Gyula, Budapest, Pécs és Szeged. Az őszi szünetet záró hosszú hétvége némileg átrendezi a turisztikai régiók sorrendjét. Bár Észak-Alföld és Észak-Magyarország továbbra is az élen áll, a Balaton és Nyugat-Dunántúl régiói megelőzik Dél-Alföldet. A legkeresettebb úti célok esetében is történik némi változás, de Eger és Gyula a hosszú hétvégén is a dobogó élén szerepel. Eger népszerűségét jól jelzi, amiről korábban mi is írtunk, hogy 2023-ban 8 hónapon keresztül szerepelt az országos TOP 10-ben. A Mátra-Bükk turisztikai térségen belül Eger és térségében 2023-ban az önkormányzatok mérése alapján (10 település) 1 millió 600 ezer 138 vendégéjszakát töltöttek a vendégek.