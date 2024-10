Beköszöntött az ősz, ez tagadhatatlan, egyre hidegebb az éjjelek, s már a nappalok is. Lassacskán egyre többen azon kezdenek el gondolkodni, bekapcsolják-e a fűtést. Szeptember 15-től van lehetőség a távfűtést használóknak is kérni a fűtés elindítást, meg is kérdeztük az egri és a gyöngyösi szolgáltót, mit tapasztaltak.

Minden távhőszolgáltató életében jelentős dátum a szeptember 15-e, mivel ekkor kezdődik a fűtési időszak a jogszabály szerint. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a szolgáltatónak kötelező elindítania a fűtést.

– Eger esetében az, hogy hogyan és mikor indul el a fűtési szolgáltatás az a fogyasztókkal (az épület tulajdonossal például társasház, szövetkezet) megkötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A fogyasztók a szerződés aláírásakor két lehetőség közül választhattak. Az egyik lehetőség az, hogy a szolgáltatótól írásban kérik a fűtés indítást. Ezzel a lehetőséggel a fogyasztók közel 90 százaléka él. Ehhez a közösség képviselőjének elég egy e-mailt küldenie. A másik lehetőség az, hogy a szolgáltatóra bízzák a fűtés indítást. Ekkor a szolgáltató a napi átlagos hőmérsékleti adatok, illetve a meteorológiai előrejelzések lapján dönt a fűtési szolgáltatás elindításáról. Október elsejéig a fogyasztók közel 85 százaléka kérte, hogy indítsák el a fűtési szolgáltatást – írta megkeresésünkre az Evat Zrt. részéről Szabó Attila, irodavezető-energetikus.

Polonkai Béla, a gyöngyösi Városgondozási Zrt. távfűtési ágazatvezetője hasonló tapasztalatokról számolt be. Mint közölte, két épület kivételével minden fogyasztónál elindították a fűtést.

– Az előző évek szokásival ellentétben a múlt hét folyamán egy kör e-mailt küldtünk a fogyasztókat képviselő társasház kezelőkhöz, intézményekhez, amelyben felhívtuk a figyelmet a hidegebb időjárási előrejelzésekre. E levél következtében szinte mindenki kérte a fűtés bekapcsolását, és az ezzel kapcsolatos teendőinket is hatékonyabban tudtuk megtervezni – tette hozzá.

Mint korábban megírtuk, Gyöngyösön több fejlesztés is volt. Az Olimpia úti kazánházban, valamint az Erőmű és Platán úti vezetékszakaszon modernizált a cég. A Városgondozási Zrt. Gyöngyös szerint a fejlesztések növelik az ellátás biztonságát.