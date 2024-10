A Modern Gyárak Éjszakájának kiemelt célja, hogy bemutassa, hogyan formálja át a modern technológia a termelést, valamint, hogy közelebb hozza az érdeklődőket a digitalizáció és az automatizáció által meghatározott ipari folyamatokhoz. Az ország egyik legsikeresebb vállalati tevékenységet bemutató rendezvényén a csatlakozó vállalatok bemutathatják azokat az innovatív, modern és egyedi megoldásokat, amelyek hozzájárulnak cégük sikeres működéséhez.

A rendezvény az érdeklődők számára ingyenes látogatásokat kínál számos gyárban, ahol a legújabb technológiák, mint például a robotika, az ipar 4.0, valamint a fenntartható termelési megoldások kerülnek bemutatásra. A látogatók megismerhetik, hogyan működnek a korszerű termelőegységek, és hogyan járulnak hozzá a magyar gazdaság versenyképességéhez.

A Modern Gyárak éjszakája 2017-ben indult, 2020 óta már online és offline formában is elérhető. A programsorozat látogatottsága folyamatosan nő, és a csatlakozó gyárak listája is egyre bővül: míg az indulás évében 10 megyéből 24 gyár vett részt, tavaly már 17 megyéből 92 gyár csatlakozott. Az idei évben már biztosan lesznek látogatások Egerben a Sanatmetalban, Debrecenben, Makón, Gödöllőn és Budapesten, de a szervezők továbbra is várják a vállalatok jelentkezését.