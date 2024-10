– Nem könnyű az akadályokat leküzdeni idős korban, kopnak a dolgaink, de a szó nem elég, cselekedni kell. Egymás létrafokai lehetünk. A közös érdek, közös cél és munka, az együttlét tarthatja csak össze a közösséget, hisz itt mindig történik valami, sosincs egyedül az ember. Évente többször utazunk vonattal a fővárosba, hogy felfedezzük azt, ami a miénk: az épített örökséget, a múzeumokat, a színházakat, s más látnivalókat, amellyel többek lehetünk. Nem kis izgalommal készülünk minden útra, többnyire azt bejárom előtte, a helyszínen tájékozódok, regisztrálok, s lefoglalom a helyet, a belépőket. Egyesületi napon, csütörtökön közreadom az információkat, számba vesszük a lehetőségeket, majd emailben is emlékeztetőt küldök. Most a Magyar Nemzeti Múzeum, majd ebéd után a Nemzeti Színház volt az úti célunk. A Múzeumkertben mások mellett szóltunk a Stróbl Alajos alkotta Arany János szoborcsoportról, Toldiról és szerelméről, s a múzeumépület történetéről, benne a valóságról és a legendákról. 1802-ben ajánlotta fel gazdag gyűjteményét gróf Széchenyi Ferenc, aztán mások gazdagították azt, így Jankovich Ferenc, Festetich Julianna, s 1846-ban Pyrker János László egri érsek a képzőművészeti anyagával. A Pollack Mihály tervezte impozáns épületben április végéig a Ragyogj! tárlat a szenzáció: negyvenezer év ékszerművészetét mutatja be napjainkig. A fibulák, karperecek, övek, gyűrűk, csüngők, hajtűk, fülbevalók, mentekötők és megannyi kincs, melyeket misztikum, rítus, érzelem, emlék köt az emberhez – sorolta Fűrész János