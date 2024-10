– Egy millió lakosra 80-100 hospice ágynak kellene jutnia. Ma hazánkban ennek az 50 százaléka a reális. Sajnos a covid és a társadalmi turbulencia megállította a fejlődést. Az átlagos ellátási idő 20 nap. A betegek soká kerülnek be az ellátásba, erre szakorvosi javaslat és háziorvosi javaslatra van lehetőség, de a betegeket sokáig otthonában ápolják és későn szólnak a háziorvosnak. Túl gyenge a kapcsolat a kórházi és a háziorvos között is tapasztalataink szerint, a házorvos nem is tud róla, hogy rákos betege van – mondta. Elmondta, hogy a kérhető szakellátások között nagy szerepe lenne a dietetikusoknak is, de mivel későn kerülnek be a betegek, ez már nem jelentős.

Az egri hospice osztályon is dolgoznak négylábú terapeuták

Tuza Erika és Kapaló Éva kutyaterápiás szakemberek is beszéltek munkájukról. Tuza Erika elmondta, már jó ideje dolgozott terápiás kutyáival, mikor a Tábitha házba vitte a munka. Mint mondta, aznap láthatóvá váltak.

– Az volt az első hely, ahol üdvözöltek majd megkérdezték azt is, mire van szüksége a kutyámnak. Egy kisfiúhoz mentünk, akinek az volt a vágya, hogy kutyát sétáltathasson. Ezzel mi is láthatóvá tettük őt, emlékszem, a séta alatt a járókelők megszólították, beszélgettek vele – idézte fel. Kiemeltem az ott végzett munka során sokat tanult a gyerekektől: például azt, hogy minden perc értékes, és azt, hogy a csendnek ereje van.

– Nem feltétlenül kell zajjal megtölteni a teret, csendben is lehet kapcsolódni. Van, hogy már nincs mit mondani, elég a jelenlét – fogalmazott.

Az ünnepen kiemelték Csőkéné Botos Anett munkáját, aki a hospice osztályon dolgozik. Méltatása szerint a legnehezebb pillanatokban méltósággal, empátiával kezeli a betegeket. Tudja, minden nap hatással van rájuk, ennek mentén végzi a munkáját. Mindig tudja, mit és hogyan kell mondani ahhoz, hogy enyhítse a fájdalmat. Ezt követően köszöntötték az osztály dolgozóit és egykori dolgozóit is.