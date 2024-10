Zárt ülésen kitüntetések adományozásáról és az EVAT Zrt. Alapszabályának módosításáról illetve a céggel kapcsolatos személyi döntésekről esik szó.

Domán Dániel (MKKP) képviselő a bizottságokkal kapcsolatban szerdán egy portálunknak is megküldött Facebook posztban fejtette ki a véleményét. Eszerint egyrészt az alapokmányt érintő módosításoknál időkorlát nélküli vitát fog kezdeményezni, hogy biztosan minden képviselő átlássa a változtatásokat. Másrészt arról is beszámolt, hogy az utóbbi pár hétben sikerült beszélnie a polgármesterrel a bizottsági struktúra átalakításáról, a pozíciók leosztásáról. Szerinte a témát komolyan kell venni illetve arról is írt, hogy módosító javaslatainak nagy részét nem foglalták bele a változásokba.