Állandó vendég lett a friss magyar füge is a hazai piacokon, amit korábban legfeljebb aszalt formában vásárolhattuk meg. Ezt darabonként adják, jellemzően 80-100 forintért. Az egyik őstermelőtől megtudtuk, kertjében két, öt éve ültetett fügebokor is jól érzi magát, és jól átvészeli a magyar teleket, ha egy kicsit bebugyolálja őket a fagyok előtt. Évente kétszer szüretel a termésből, amiből általában lekvárt készít, hacsak nem eszi meg a család frissen a beérett termést.

Mivel a friss levegőn is kevesebbet tartózkodunk, s a fűtési szezonban a ködös, párás, nyirkos időben ez nem is túl tanácsos a levegő minősége miatt, megnéztük, mit és mennyiért dobhatunk össze a legolcsóbban a napi vitaminszükségletünk pótlására. Mindezt ki is próbáltuk, s beiktattuk a napi étrendbe. Napi kb. ezer forintból megoldható.

A nagy kedvencünk ilyentájt a sütőtök, ami sütve, főve, levesnek, köretnek is tökéletes.

A másik favoritunk a fekete retek, ami rendkívül jó hatással van az egészségünkre, elsősorban az emésztésre, illetve a májra. Stimulálja és erősíti a májat, hozzájárul a májsejtek megfelelő működéséhez, regenerációjához. Az epehólyag működését is serkenti, fokozza az epe kiválasztását, ennek a tulajdonságának köszönhetően megakadályozza az epekövek kialakulását. Népgyógyászati ismeretek szerint a fekete retek leve az egyetlen, amely képes "elmorzsolni" és feloldani az epekövet. Egy kilóért most 4-500 forintot kérnek. Elég néhány darabot lereszelni, egy kicsit megsózni, és állni hagyni pár percig. Kitűnő kísérője egy szelet zsíros vagy vajas kenyérnek is. Vigyázat! Egy kicsit büdös! Ha nagyobb mennyiséget készítünk, tartsuk lehetőleg lefedve a szabadban.

Harmadik olcsó kedvencünk a cékla, ami ugyancsak megfizethető. Pár száz forintért mérik kilóját. Nagy mennyiségben találhatók benne értékes vitaminok és ásványi anyagok, valamint antioxidánsok, főleg kálium, magnézium, vas, valamint A-, C- és B6-vitamin. Saláták tökéletes kiegészítője. Sülve, főve, egy kis mézzel megbolondítva tökéletes köret húsokhoz, ha van gyümölcscentrifugánk, a leve is aranyat ér egy kis narancslével, almalével kombinálva.