Dr. Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet docense nyitotta meg a kiállítást.

– Aligha van olyan magyar, akiknek az egri vár ne ugyanazt jelentené: közös múltunk, örökségünk részét, az önfeláldozás jelképét. az elmúlt másfél évszázadban megteremtődött az egri vár kultusza. A várhegy épületegyüttese már 1000 éve utalja az Eger-patak völgyét. Tanúja változó világunknak, s mindig megtalálja szerepét az illékony körülmények között is. A középkorban kiépülő székesegyház és püspöki rezidencia nem csak szellemi központ volt, hanem a környék kereskedelméé is. A város gyakran vált országos jelentőségű események színterévé, elszenvedőjévé. A tatárjárás után folyamatosan kiépülő püspökvár nem kizárólag katonai céllal készült, a XXV. század végére egy elegáns, késő gótikus egyházi központtá nőtt. A sors fintora, hogy néhány évtizeddel később hadászatilag is elavulttá vált, elvesztette korábbi funkcióját és a végvár rendszer kulcsfontosságú tagja lett. Az elődok anyagi ráfordítása, tudása hirtelen feleslegessé vált az oszmán fenyegetés idején – mondta. Felidézte, az átépítéseknek hála 1552-ben képes volt a vár megállítani a szultáni seregeket. A hadi praktikum átalakította a várat és teljesen eltüntette a lenyűgöző anyagi kultúrát. 1596- után is megfordult a világ. Újra közigazgatási központként élte meg a békés évtizedeket a vár, de immár az Oszmán Birodalom részeként, kultúrájuk beépült a hétköznapokba, részben kicserélődött a lakosság.

– Utoljára 1710-ben, a Rákóczi szabadságharc idején ostromolták a várat, aztán elvesztette hadászati funkcióját. A XVII. század építő püspökei a völgybe helyezték át központjukat, s a romokon felépült a pompás barokk városmag, a vár romjai pedig idővel torzóként emelkedtek fölé. A XIX. században aztán a múlt megismerésének vágya ösztönözte Pyrker érseket a romok rendbehozatalára – mondta. Felidézte, hogy Gárdonyi regénye nyomán aztán bekerült a köztudatba a nemzeti emlékhely, de a gazdasági érdekek még felülírták az örökségvédelmet: az Eger-Putnok vasútvonal máig keresztülhalad a váron. Elmondta 1925-től kezdődtek az első amatőr feltárások, de később internálótábor is működött a várban, ahol csak 1958-óta nem állomásozik katonaság: ekkor jött létre a Dobó István Vármúzeum is. A tudás a várról máig bővül, folyamatosak a feltárások, éppen ennek köszönhető, hogy a vártörténeti kiállítás immár technikailag és tartalmában is megújulva várja, hogy megmutathassa a helyieknek és a látogatóknak az elmúlt ezer esztendőt.