- Lassan befejezzük a Szent László kápolna környékének rendbetételét - írta Facebook-bejegyzésében Tuza Gábor, Sirok polgármestere, majd beszámolt a felújítás részleteiről is:

- Elkészült a járda a buszmegálló és a klub felé vezető út között, valamint a parkolóhelyek a Kápolna előtt. A klub felé vezető út is felújításra került, aszfaltoztuk a parkolót, a doktor úr is kapott egy plusz parkolót. A hely szűke miatt elég kicsire sikeredett, de egy-két beállás után már meglesz a gyakorlat. Vízelvezető árkok, a szikkasztó medence, az áteresz és a tereprendezés is kész. Az emlékművet és a kopjafát is felújítottuk.

Tuza Gábor köszöntetét fejezte ki mindenkinek, aki a felújításokban részt vett.

A sirokiak szeptemberben a Borics Pál út felújítása után egészen rendhagyó módon avatták fel azt.