Egyre gyakrabban jelennek meg az utóbbi időben Vécsen elsősorban idős embereket célba vevő, őket átverni akaró házalók, hívta fel a helyi lakosok figyelmét Gellén István polgármester az önkormányzat közösségi oldalán.

– Tisztelt Lakosok! A környező településeken és Vécsen is egyre gyakoribbá vált a házalók megjelenése. Elsősorban idős, egyedülálló embereket vesznek célba, nekik segítségnyújtást ígérve, például tűzifa árusítás, csatorna javítás, hagyaték felvásárlás, vasgyűjtés ürügyével, de magukat egészségügyi dolgozóknak, ápolóknak kiadva állapotfelmérés ígéretével is. Kérjük önöket, ne engedjenek be senkit a házukba, még az udvarba se! Ha valaki erőszakoskodik, kérjük, hívjanak segítséget! Kérjük, aki olvassa ezt a bejegyzést, értesítse a szomszédjait is erről a fennálló helyzetről – fogalmazott Gellén István a Vécs önkormányzatának Facebook-oldalon.