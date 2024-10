Szerdán együttműködési megállapodás aláírására ült asztalhoz Gyöngyösön Szókovács Péter polgármester, valamint dr. Bánhidy Péter, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) elnöke. A megállapodás aláírása előtt elhangzott, hogy személyeket és szervezeteket tekintve is jó és hosszútávú együttműködés előtt áll a két fél. A HKIK célja, hogy helyi eszközökkel segíteni tudja Gyöngyös gazdasági környezetének fejlődését, például terület- és iparfejlesztésben, munkaerőpiaci kérdésekben, továbbá a szakképzés területén. Olyan közös koncepciók kialakítását tervezik, amelyek hozzájárulhatnak a gyöngyösi vállalkozásoknak is helyet adó város és térsége gazdasági fejlődéséhez. A megállapodás aláírására a HKIK elnökségi ülése adott alkalmat, amelyen az elnökségi tagok mellett megjelent Horváth László országgyűlési képviselő, Nagy Attila, Gyöngyös alpolgármestere, valamint a mátraalji város életében a teljesítményük, mindennapi tevékenységük alapján meghatározó cégek, az iparkamara tagvállalatainak képviselői is.

Dr. Bánhidy Péter (balról) és Szókovács Péter az együttműködési megállapodás aláírásakor

Fotó: Czimer Tamas / Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

Szókovács Péter kiemelte, hogy Gyöngyös együttműködése a HKIK-val több évtizedes múltra tekint vissza.

– Gazdasági stratégiát, elképzeléseket az önkormányzati ciklus elején nem tudunk meghirdetni. Azt gondolom, ez elbizakodott lépés lenne. Meg kell ismernünk a helyzetet, fel kell mérnünk, hogy honnan indulunk. A mai nap egy nagyon jó fórum ahhoz, hogy közösen, az elképzeléseinket összehangolva meghatározzuk, hogy hová szeretnénk eljutni. Egy város alkothat stratégiákat, tehet olyan kijelentéseket, amelyeknek nincsenek alapjai, de a véleményem szerint ez sem jó irány. Olyan döntéshozók, olyan vállalkozók, a kamara olyan tagjai vannak itt jelen, akik segíteni tudják, és fontos, hogy segítsék is a várost. Gyöngyös vállalkozásainak fejlődését, a fejlesztéseket elősegítő támogatásokat, továbbá a város részéről egy vállalkozóbarát környezetet kell, hogy biztosítsunk. A HKIK-val való együttműködés ezt is elősegítheti, mert jobban össze tudjuk hangolni a fejlesztési terveket, és figyelembe tudjuk venni a helyi vállalkozások igényeit. Az együttműködésben fontos szerepet kaphat az elmúlt időszakban méltatlanul elfelejtett mátrai turizmus. Itt is összehangolt lépésekre van szükség, hiszen ezzel Gyöngyös vonzereje, gazdaságélénkítése, diverzifikálása nagyon jelentőssé válhat. A munkaerőpiac, az oktatási- és foglalkoztatási stratégia kidolgozása, összehangolása szintén elengedhetetlen. A város vállalkozásai számára a működéshez szükséges munkaerőt közös szerepvállalásban kell biztosítani, az elvándorolt, vagy ingázó szakembereket Gyöngyösre vissza kell csábítani. Az ipari park fejlesztése és a helyi ipar telepítése is központi szerepet kell kapjon. Ezek kulcsfontosságúak a város fejlődése és gazdasági stabilitása megteremtésében. Ez célok elérését az önkormányzat és a vármegyei iparkamara együttműködési megállapodása biztosíthatja – hangsúlyozta Szókovács Péter.