A Nébih egyik idei figyelemfelhívó akciója a Fenntarthatósági Témahét alkalmából a Maradék nélkül plakáttervező pályázat volt, Kukába az élelmiszer-pazarlással! elnevezéssel. A pályázatuk hátteréről leírtak igencsak elgondolkodtatóak. Közlésük szerint a teljes globális üvegházhatású gáz kibocsátásának körülbelül 8 százaléka az élelmiszer-hulladékokból ered. Ebből adódóan az élelmiszer-pazarlás az egyik legégetőbb, megoldásra váró fenntarthatósági probléma, amely többek között környezeti és gazdasági károkat is okoz. A Nébih legfrissebb kutatási eredményei szerint fejenként átlagosan 60 kilogramm élelmiszer-hulladékot termelnek a háztartásokban egy év leforgása alatt, amelynek 40 százaléka egy kis tudatossággal, körültekintőbb hozzáállással elkerülhető lenne. Élelmiszer-pazarlásunk olyan méreteket ölt, hogy az elkerülése által akár félmillió ember teljeskörű étkezése is biztosítható lenne. A Nébih bízik abban, hogy a pályázat révén a gyerekeken keresztül a szülőket is sikerült megszólítani. A Nébih hozzáteszi, hogy az elmúlt években kiemelt figyelem övezi az élelmiszer-pazarlás témáját, legyen szó a vállalatok élelmiszer-felajánlásáról, a karitatív szervezetek tevékenységéről vagy éppen arról, hogy mi magunk mit tehetünk azért, hogy a háztartásunk fenntarthatóbb legyen. Kivételesen ugyanis olyan problémáról van szó, amely megoldásához elsősorban nem több pénzre, hanem több figyelemre van szükség, emeli ki a Nébih.

A gyöngyösi Nagy Réka arról beszélt portálunknak, hogy nem szeret ételt kidobni, ezért elég komolyan figyel arra, hogy ne is legyen rá szükség.