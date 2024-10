Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz. Az ellenőrzéshez időpontot kell velük egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés és, ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ám van akinek kötelezően meg kell rendelni a szolgáltatást – hívta fel a figyelmet Vámos Csaba, egri kéményseprő mester.

Ellenőriztessük a kéményt, mielőtt tragédia lenne

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Vele beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos, hogy ellenőriztessünk, ezzel megelőzve, hogy akár tragédia történjen.

– Ha gázzal fűtünk a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szén-monoxid-mérgezésekhez is vezethetnek – mondta.

A családi házak esetében, ha oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprés az ingyenessége mellett önkéntes is. Ez azt jelenti, hogy a szakember akkor érkezik, amikor a tulajdonos időpontot foglal. Ha azonban a családi ház gazdálkodó szervezet székhelye is, akkor a munka megrendelése kötelező. Attól függően, milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva, egy- vagy kétévente előírt az ellenőriztetés, és ezért fizetni kell. Társasházak esetében a kéményseprő az értesítést követően érkezik, és ingyenesen elvégzi a sormunkát. Ez esetben is csak azoknak kell kifizetni a munkadíjat, akiknek a lakásában gazdasági szervezet működik.

– A biztonságos otthon megteremtéséhez elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőriztetése és karbantartása – hangsúlyozta. Mint mondta, az ajánlás mellett persze sűrűbben is ellenőriztethetünk, ennek semmi akadálya nincs.

A kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon a „Ki az ön kéményseprője” felületen irányítószám alapján meg tudjuk nézni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprőcégnél kell-e időpontot egyeztetnünk az ingyenes kéményellenőrzésre.