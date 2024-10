A Komplex Alapprogramban résztvevő intézmények, Élménysulik kiválóságait díjazták október 16-án a Líceum Kápolnájában. Előbb dr. Csáfor Hajnalka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektorhelyettese elevenítette föl az egyetem által kidolgozott Komplex Alapprogram létrejöttét, amelynek célja a korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkentése a diákok ösztönzésével, érdeklődésének növelésével. A színes érdekes iskolai órákkal ugyanis növelhető az önbizalom, csökkenthetőek a viselkedési problémák. Nincsenek házi feladatok, szakkörök és különórák sem, ellenben vannak logikai, művészeti, testmozgáson alapuló, digitális, illetve életgyakorlat alapú foglalkozások. Kiemelte, igyekeztek szakmai, módszertani megújulást elérni, hogy a tanulás élmény legyen. 2018. óta ötszáznál több intézmény alkalmazta a programot, s bár véget ért a fenntartási időszak, folytatják, s most is csatlakozik hozzá tizenhatan.

A 2018-ban indult Élménysuli programban résztvevők kaptak elismeréseket a Líceumban

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Dr. Révész László, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógusképző Központjának vezetője elmondta, a pályázat 2021-ben ért véget, a program azóta is folyik, s tervezik, hogy átdolgozzák a Nemzeti Alaptanterv következő módosításának megfelelően. Jelenleg 110 Kapocs intézmény, 31 Örökös Élménysuli, 12 kétszeres Élménysuli és 17 Élménysuli tartja fenn a kezdeményezést, osztják meg egymással tapasztalataikat. Az EKKE is biztosítja a szakmai támogatást nem csupán online módon, de személyes látogatásokkal, tapasztalatcserével, évi közel húsz workshoppal, idén például már több mint hatszáz pedagógusnak tartottak foglalkozást. Szerveznek játékos csapatvetélkedőket, rajzpályázatot, meseterápiát, képzésszervező rendszert. Nyitottak a katolikus iskolák felé is, akiknek bővített hitéleti tartalmat kínálnak. Igyekeznek megújítani a tanárképzést is az egyetemen úgy, hogy bevonják a felsőoktatási tanításba a köznevelésben dolgozó pedagógusokat.