Szabó Sipos Máté karmester, a fesztivál művészeti vezetője elmondta, céljuk valóban az, hogy népszerű fesztivált szervezzenek, amely komoly kulturális értéket is képvisel. Idén a „Legendák” köré csoportosították a programot, a témát pedig széles műfaji spektrumon dolgozták fel, s Puccini halálának 100 évfordulóját is ünnepli a fesztivál.

— Két ősbemutató és egy magyarországi bemutató is van a programban. Az első napot megelőzően az Agria Parkban egy meglepetés-operát is láthatnak, csütörtökön 17 órától. Október 25-én a Líceum könyvtárában 17 órától barokk operával kezdődik a program, Henry Purcess Artúr királyával – ismertette. Aznap a Kepes Intézetben lesz a 2 új mono-opera Vajda János és Várady Szabolcs Goneriljének ősbemutatója, amely egy pszicho dráma, és Zombola Péter illetve Vizin Viktória Aldegundájának magyarországi bemutatója. Szabó-Sipos méltatta a darabok főszereplőit, mint mondta, Balga Gabriella és Vizin Viktória is korunk legremekebb hazai mezzoszopránjai között vannak.

Szabó Sipos Máté a fesztivál művészeti vezetője a sajtótájékoztatón

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Aldegunda maga is küzdött a betegséggel, sokat tett a mellrákkal küzdő nőtársaiért, beteg embertársaiért. A darab azt boncolgatja, hogyan dolgozzuk fel a betegség tudatát, hogyan küzdjünk meg a gondolattal és várjuk a gyógyulást – mondta. Hozzátette, szombaton könnyedebb műfaj, egy Szép Ernő jazzopera lesz a program a Sas úti Connect Rendezvényteremben, ahol borral és ínyenc borkorcsolyákkal is várják a közönséget.

Vasárnap Puccini darabjai, a Dzsanni és a Lidércek a Gárdonyi Géza Színházban lesznek láthatóak. Előbbi egy formabontó előadás: élőfilm-opera amelyet a Tri Bühne Stuttgartból közvetítenek a nézőknek – azaz a színészekkel felvett filmre élőben énekelnek az operaénekesek. A darab után A lidérceket láthatja a közönség tánc-operaként. Puccini első operája a nagyszámú zenei betét miatt kínálkozott a táncos feldolgozásra, ebben az Egri Szimfonikus Zenekar és a GG Tánc Eger is közreműködik.