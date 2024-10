Felhívják a figyelmet arra is, hogy a lengéscsillapítók állapotát műszeres méréssel ellenőriztessük, mert az autó úttartását, a stabilitást, a fékút hosszát jelentősen befolyásolja. A fékhatást is méréssel kell ellenőrizni.

A tél beálltával hosszabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is. Az ilyen jellegű utazások előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az út- és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha más közlekedési eszközzel (pl. vonattal) indulunk útnak.

Gépjárművezetőként az őszi időszakban sokkal körültekintőbben, óvatosabban kell közlekedni. Nagyon fontos, hogy ne csak a kocsit, magunkat is készítsük fel a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyokra: ősszel gyakran tapasztalható az alattomos, foltokban elhelyezkedő köd. Aránylag jó látási viszonyok mellett haladva olykor váratlanul futhatunk bele a ködösebb területekbe, és a látótávolság az egyik pillanatról a másikra néhány méternyire is lecsökkenhet. Annak érdekében, hogy ez a jelenség ne lepjen meg bennünket figyelemfelhívó lehet, ha a szembejövők tompított fényszórói világítanak. Ilyenkor – noha ködöt még nem látunk – célszerű a saját lámpáinkat is bekapcsolni, és elegendő követési távolságot tartva konvojban közlekedni.

A ködbe általában teljes sebességgel rohanunk bele, és ott pánikszerűen fékezünk. Aki mögöttünk halad, az menthetetlenül utolér bennünket. Ezt csak úgy védhetjük ki, hogy a ködös szakasz kezdetét észlelve még a jól belátható úton csökkentjük a sebességet. Amennyiben már beértünk a ködös útszakaszba, akkor ne fékezzünk pánikszerűen, és figyeljük a mögöttünk haladókat is. A sűrű ködben kapcsoljuk be a tompított világítást (ha van, akkor a ködlámpát is). A hátsó ködlámpát csak akkor használjuk, ha a látótávolság 50 méter alá csökken, ellenkező esetben vakíthatjuk a mögöttünk haladókat. Ugyanis a hátsó ködlámpa fényereje 150 kandela, ami tízszerese is lehet a normál hátsó helyzetjelző lámpa fényerejének. Tanácsos időnként ellenőrizni mind az első, mind a hátsó ködlámpa kapcsolóját, nehogy kiváló látási viszonyok mellett is indokolatlanul bekapcsolva hagyjuk. Különösen szürkületben és este rendkívül zavaró és vakító a ködlámpa fénye.