Az egri érsekkertben álló platánfa lett Az Év Fája. Eged Renátó a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője elmondta, igazán örültek, hogy a szoros verseny ellenére az egri platánfa lett a verseny győztese.

Az Év Fája verseny győztese az egri platán

Forrás: Bakai Edina / Heves Megyei Hírlap

– Ezzel az érsekkert platán is méltó lett a strandon lévő hírnevéhez. Különlegesség, hogy Egernek már 2 fája is elnyerte Magyarországon Az Év Fája címet. Jövőre ezzel hazánkat képviseli az európaiversenyen – mondta az ügyvezető.

Eged Renátó kiemelte, egyedülálló kezdeményezés volt, hogy tavasszal a helyiek szavazhattak róla, hogy melyik fát szeretnék indítani a versenyen, így esett a választás a legendákkal övezett platánra. Az egri szájhagyomány szerint a kápolnai csata előtt 1849-ben haditanácsot tartottak Egerben Dembinszky Henrik, Görgei Artúr, Klapka György és Kossuth Lajos részvételével, akik a platánfa mellett elhaladva megpihentek az árnyat adó lombok alatt.

– Hamarosan egy tábla kerül a fához, amely hirdeti, hogy 2024-ben ez lett hazánk év fája. Városi szinten komoly összefogást is dicsér a mostani eredmény, hiszen az önkormányzat, a helyi intézmények, civil szervezetek is szorgalmazták a győzelmet. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy az egri platán kapja a legtöbb szavazatot. Ugyanerre szükség lesz akkor is, amikor Magyarországot képviseli majd az európai versenyen – emelte ki.