Erdőjárók 53 perce

Ez lesz az Év gombája, érdemes megkóstolni

A Mátrában és a Bükkben is sokan keresik a gévagombát. Most egy szavazást is megnyert e különleges gomba.

Palágyi Edit Palágyi Edit

Ilyen mutatós a sárga gévagomba Forrás: Nemeth Andras Peter / Szabad Föld

Október 3-án indult a szavazás, amelyben a 2025-ös Év Gombáját lehetett megválasztani a Magyar Mikológiai Társaság versenyén. A sárga bunkógomba, a nádi kígyógyomba és a sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus) közül ez utóbbira szavaztak a legtöbben. Az eredményt október 18-án, az Országos Gombakiállításon hozták nyilvánosságra – tudatta a Turista Magazin. A Mátrában és a Bükkben túrázók közül is sokan keresik, de a hozzáértő gombászok szerint igazán csak a fiatal példányokat érdemes leszedni és kellő hőkezeléssel elkészíteni.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!