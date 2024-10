– Talán egy kicsit eredményesebb évet zártam, mint a korábbi jó pár esztendőben. Nagyon pozitív lett a mérleg, nem tudom, hogy minden horgász elmondhatja-e ezt magáról. Azokon a vizeken, ahová szeretek járni, javarészt a Tisza-tó, az egerszalóki víztározó, ott nekem sikeres évem volt. Számos halfajra horgászok, sikerült kihoznom annyit, amennyire gondoltam.

– Jut-e elég idő a pecázásra a munka és a család mellett?

– Jut. Igazából a téli időszak az, amikor az ember otthon marad, leül, kevésbé megy ki. Ám a léghorgászatot is nagyon szeretném, de az elmúlt négy-öt évben nem nagyon lehetett menni az időjárás miatt. Így aztán nekem májussal kezdődik az igazi szezon, ahogy a süllőtilalom oldódik. Úgy tervezem a szabadidőmet, hogy ilyenkor sűrűn ki tudja jutni. Idén hetente, heti két alkalommal is akár, sikerült ezt összehozni, a Tiszára jártam le süllőzni. Bizony elég jó eredménnyel , mert sok süllőt fogtam. Hat, hat és fél kiló körüli volt a legnagyobb, ami a horgomra akadt és meg is fogtam. A 70 centis mérethatárnak a tetején volt pont.

– Mennyire magán, vagy inkább társasági elfoglaltság a horgászat?

– Mind a kettőnek mondható. Azokat a horgászokat is teljes mértékben megértem, akik egyedül mennek ki a tópartra, nem kívánnak senki mással közösködni. Nekem is volt egy-két évem, amikor az egerszalóki tó volt a helyszín, oda jártam ki harcsázni. Nem is nagyon találtam olyan társat, aki ennyiszer ki jött volna, úgyhogy magam kellett kimennem. Ennek is megvan a szépsége: kint ül az ember, magába mélyed, nincs aki zsibong, beszél mellette. Sokkal jobban kitisztulunk, kipihenjük magunkat. Viszont a társas peca sem egy utolsó dolog, hiszen társas lények vagyunk mi emberek. Arról nem is beszélve, hogyha a Tisza-tóra járunk csónakkal – annak veszélyei miatt – csak jobb hogyha legalább párosban vagyunk, csak jobb, ha akad mellettünk egy társ. Nem utolsó sorban tudunk kivel beszélgetni, akár fogásokról is, technikákról, ötletekről, mindig van valami mondanivaló.