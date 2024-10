Hétfői füzesabonyi alakuló ülésén a grémium tagjai – azt követően, hogy a helyi választási bizottság elnöke, Baros Béláné tájékoztatást adott a választás eredményéről – az önkormányzati képviselők és a polgármester letették az esküt.

Nagy Csaba polgármester letette az esküt a füzesabonyi alakuló ülésen

Forrás: Beküldött fotó

Nagy Csaba az ülésen ismertette polgármesteri programját. Ebben egyebek között a városvezető azt hangsúlyozta, hogy tudható róla: mindig csapatban gondolkodik. A most megfogalmazott céljait is ez a szemlélet határozza meg. A legfőbb cél természetesen továbbra is Füzesabony fejlődése és egy élhető város létrehozása.

Az alakuló ülésen számolt be terveiről a polgármester

A programbeszédében Nagy Csaba a terveire példaként hozta fel a Zöld várost, mely az északi városrészen folytatódik az elnyert egy milliárd forintból. Vázolta a képviselők előtt és ígéretet tett arra, hogy megvalósul a Hősök út felújítása, P+R parkolók jönnek létre. Megújul a Szabadság és a Turul út kereszteződésének környezete, az emlékmű és a park is, valamint vizesblokkot alakítanak ki. Pályázati támogatásból megújítják a sportpálya futókörét és egy sportparkot létesítenek. Az ipari park bővítése sem maradhat ki a sorból, illetve a kamerarendszer kiépítése sem. Elmondta: tervezik a könyvtár és a hivatal épületének felújítását, valamint továbbra is támogatják a civil szervezeteket.

– Az elmúlt 5 évben 5,6 milliárd forint értékű fejlesztést sikerült megvalósítanunk. Ezekben az években hosszas előkészítés után megkezdődtek az önkormányzati nagy projektek kivitelezési munkái, továbbá jelentős humán erőforrás fejlesztési programok is zajlottak, melyekben többek között kulturális rendezvények megszervezésére, vagy éppen gyermekek táboroztatására, úszás oktatásra nyílt lehetőség – fogalmazott Nagy Csaba.

Szavai szerint az eredmény mindenki számára látható: rendezett és hangulatos belváros, felújított belterületi utak, kerékpár út Szihalomig, dinamikusan fejlődő ipari park. Új bölcsőde várja a kicsiket az északi városrészen, megújult a szakrendelő és látványos átalakuláson ment át a sporttelep is.