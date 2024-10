A nyomozási mutatók javulásában sokat segített a térfigyelő rendszer, valamint a rendőrség folyamatos járőrözése. A portálunkat tájékoztató Nagy Csaba hozzátette: az ülésen azt kérte, hogy fokozottan figyeljenek oda a gyorshajtókra, valamint a PET palackokhoz kötődő új jelenségre. Hétvégente ugyanis vannak, akik kiborogatják a közterületi kukákat, feltételezhetően a visszaváltható PET palackok után kutakodva.

Egyebek között döntés született a villamosenergia beszerzésről és kihirdették a felsőoktatási támogatásban részesülőket is – tudtuk meg a polgármestertől, aki azt is elmondta: a város 2023. évi tűz- és katasztrófavédelmi helyzetét Vörös Tamás alezredes ismertette a testület előtt. Ebből kiderült, hogy csökkent a tűzesetek és emelkedett a műszaki mentések, balesetek száma. Utóbbiak főként a közeli autópályán és a főútvonalakon történik. Az alezredes arról is beszélt – mondta el a polgármester –, hogy tevékenységüket segíti sok mindenben segíti a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület, akik tavaly egymillió forintos támogatásban részesültek.

A sport, pontosabban a foci is szóba került az ülésen. Visszatérítendő támogatásban részesítette az önkormányzat az FSC labdarúgó szakosztályát, akik sikeresen pályáztak az NBIII-as szerepléshez 27 millió forintra, ezt azonban csak később folyósítják számukra, ezért kellett megelőlegezni a pénzt az év végéig.