A gímszarvas trófeák súlya elmaradt a tavalyitól

Ifj. Nagy Károly, az Egererdő Zrt. munkatársa elmondta, hogy a maguk házatáján hasonlókat tapasztaltak.

– Az Egererdő 52 ezer hektáros, három vadászterületén 115 gímbika elejtése történt eddig. Közülük, az elbíráltakat tekintve, a mátrai vadászterületen 55, a bükki vadászterületen 49, az egerbaktain 6 bika került terítékre. Az érmesek aránya itt is kevesebb a korábbihoz képest, csak 18 százalék, ami összességében 21 bikát jelent. Csökkenés mutatkozik a nagyobb bikák számában, az érmes arány ezért marad el a tavalyi 25 százalékhoz viszonyítva. A trófeasúlyok tekintetében ebben a bőgési szezonban 5 elejtett gímbika akadt a cég területén, amelynek a fejdísze 7 kilogramm fölöttinek bizonyult, tavaly ez a szám 9 volt. A bírálatokon 1 aranyérem, 4 ezüst-, illetve 16 bronzérem született. Az aranyérmes trófeának már ideje volt, mert az utóbbi időkben nem sikerült aranyérmes bikát elejteni. Idén a mátrafüredi erdészet területén ejtették el 9,77 kilogramm trófeatömeggel. ami 213,22 pontot ért a bírálaton. Az átlag trófeatömeg is elmaradt az elmúlt évtől. Idén ez 4,43 kilogramm, az érmes trófeák átlagsúlya 6,65 kilogramm. Tavaly ez utóbbi majdnem elérte a 6,9 kilogrammot. Korosztályt tekintve az 5 éves gímbikák voltak azok, amelyekből a legtöbb, közel 25 százalék esett el a társaság területén is. Tavaly 7-8 éves volt a legtöbb bírált bika, és inkább ez lenne az elvárás. A mátrai területen 5,07 kilogramm, a bükkin mindössze 3, 75, az egerbaktain 4,47 kilogramm volt idén az átlagos trófeatömeg. Mínuszpontos bika idén nincs a minősítésben, és ez örvendetes – összegezte ifj. Nagy Károly.