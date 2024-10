Elhunyt V. Raisz Rózsa nyugalmazott főiskolai tanár, a Magyar Nyelvészeti Tanszék egykori tanszékvezetője és a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatója – írja az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapján.

Vargáné dr. Raisz Rózsa magyar-történelem szakos diplomáját az egri pedagógiai főiskolán szerezte, majd gyakornokként a nyelvészeti tanszéken kezdett dolgozni, s a főiskola nemcsak első, hanem egész életében egyetlen munkahelye is maradt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen nemcsak a magyar nyelv és irodalom, hanem később könyvtár szakon is oklevelet szerzett, majd itt szerezte meg doktori címét is.

Oktatói tevékenysége először főleg a leíró magyar nyelvtan részterületeit, valamint a beszédművelést foglalta magában, majd később specializálódott mondattani, szövegtani és frazeológiai stúdiumokra. Diákjai magas szakmai felkészültséggel végzett oktatómunkájáért, következetes szigoráért becsülték. Kandidátusi fokozatát 1987-ben szerezte, abban az időben, amikor a főiskolán ez a komoly tudományos teljesítmény még igen ritka volt. 1993-tól a Magyar Nyelvészeti Tanszék vezetője, majd a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatója, a magyar szak szakfelelőse, valamint a kari struktúra kialakításának folyamatában a 13 tanszéket magában foglaló Társadalomtudományi Fakultás vezetője volt. Vezetői megbízatásainak lejártával, 2002 után még hét évig folytatta oktatói tevékenységét.

Munkásságát nemcsak közvetlen kollégái ismerték el, de számos díjjal is jutalmazták. Több intézményi, illetőleg országos elismerésben részesült: többek között a Péchy Blanka-díj, az Apáczai Csere János-díj és a Lőrincze Lajos-díj kitüntetettje. Az egri egyetemen megkapta az Eszterházy Károly-emlékplakettet, valamint a legmagasabb intézményi elismerést, a Pro Academia Paedagogica Agriensit. V. Raisz Rózsa 85 éves volt.

