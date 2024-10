– Folyamatosan nyomon kell követnünk a jogszabályváltozásokat. Most szeptember elsejétől módosítások álltak be a működéssel kapcsolatban, sokkal szigorúbban veszik a jelzési- és együttműködési kötelezettség betartását. Büntetőjogi és munkahelyi felelősségrevonást is eredményez a gyámhivatal indítványozása nyomán ha a jelzőrendszer egy tagja nem tesz eleget kötelezettségeinek a kiemelten veszélyeztető kategóriák észlelése esetén. Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – mondta. Hozzátette, nagy a nyomás a tagokon, intézményeken, megnövekedtek a jelzésszámok. A megbeszélés célja éppen ezért az, hogy tisztázzák a kérdéseket, súlyozni, kategorizálni tudják a tagok az eseteket. Hozzátette, az állampolgárok is megtehetik akár anonimizálva is a jelzést a gyermek lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgáltatónak, ha kiemelt veszélyeztetésről van tudomásuk. Elmondta, igyekeznek segíteni egy kiadvánnyal a jelzőrendszeri tagokat abban, hogy a hibalehetőségeket kizáróan megállapíthassák, mivel állnak szemben.

Dr. Csongor Péter ismertette, mely eseteket sorolja a BM rendelet Fotó: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Az eseményen dr. Csongor Péter a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Gyámügyi Osztály vezetője, aki a gyermekvédelmet, gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő jogszabály-módosításokról tartott tájékoztatást. Az eseményen elhangzott, négy kiemelt veszélyeztetési kategóriában 3 napon belül jelzést kell tennie a jelzőrendszeri tagoknak, ennek elmulasztása esetén ugyanis felelősségre vonják őket. Ez a gyermek ellen elkövetett szexuális abúzus, a gyermekbántalmazás, a gyermek öngyilkossági kísérlete, illetve a gyermek elhanyagolásának estei.