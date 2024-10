A múlt hét közepén Gyöngyös kínai testvérvárosa, Luohe delegációja érkezett a mátraalji városba. A 11 fős, üzletemberekből és döntéshozókból álló küldöttséget Szókovács Péter polgármester és Nagy Attila alpolgármester fogadta. Gyöngyös és a Honan tartományban található Luohe a testvérvárosi szerződésről szóló szándéknyilatkozat korábbi elfogadása után, 2019. augusztusában kötötte meg a gazdaság, a kereskedelem, a tudomány, a technológia, a kultúra, a sport, az egészségügy és az oktatás területeit egyaránt felölelő együttműködési megállapodását.

Delegáció érkezett: Gyöngyös kínai testvérvárosa volt a vendég

A két város kapcsolatai 2019-ben azonnal megélénkültek. A közel 3 millió lakosú Luohe orvosi egyetemének rektora, valamint az intézmény küldöttsége az akkori Szent István Egyetem Károly Róbert Campusra látogatott, ahol egyébként már a 2019/2020-as tanévben 28 kínai hallgató kezdte meg tanulmányait – közülük többen Gyöngyös kínai testvérvárosa térségéből érkeztek. Az orvosegyetemi küldöttség járt a Bugát Pál Kórházban is, ahol elmondták: szívesen látnák a gyöngyösi orvosokat, ápolókat a kínai városban, és szívesen küldenének ottani gyógyítókat a mátraaljai kórházba. Weisz Péter, a gyöngyösi kórház akkori főigazgatója és dr. Assani Omar orvosigazgató is kifejtette, hogy az együttműködésben sok lehetőséget látnak, az angolul jól beszélő kollégák tapasztalatszerzése mind Gyöngyösön, mind Luoheban sok előnnyel járhat. A 2019 őszén-telén indult gyümölcsöző kapcsolatok további fejlődése azonban évekre megtorpant a Covid-világjárvány kitörése miatt.

A két város együttműködése a közelmúltban élénkült meg újra. Ez év augusztusában a gyöngyösi önkormányzat küldöttsége Kínában járt, ahol gazdasági, egészségügyi, oktatási és kulturális együttműködésekről tárgyalt. Az egyhetes kínai tartózkodás során a gyöngyösi delegáció élelmiszeripari és nehézipari üzemekkel, ipari parkokkal, kórházzal, oktatási intézménnyel, logisztikai csomóponttal ismerkedett meg, és folytatott egyeztetéseket, mutatta be a Gyöngyös kínálta befektetési lehetőségeket. Tárgyalóasztalhoz ültek a luohei közkórház vezetésével is, ahol a jelenlévő egészségügyi szakemberek megerősítették, hogy nyitottak a kórházak közötti együttműködés kialakítására, mely a jelentős hazai szakemberhiány jelentette probléma enyhítésén túl a tapasztalat- és tudáscserét is előmozdíthatja. Az oktatásügyi partnerség is központi szerepet kapott, hiszen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campus vezetése már az önkormányzati delegáció érkezése előtt is tárgyalásokat folytatott Gyöngyös kínai testvérvárosa magyarországi képviselőivel – ezek eredményeként lefektették egy jövőbeni hallgatói csereprogram alapjait. Szóba került, hogy a több mint 7000 kilométerre fekvő fekvő kínai város a tartomány élelmiszeripari központjaként nyitott a mátrai borok importjára. Az ez év augusztusi út során két magas szintű politikai találkozóra és négy szakmai szimpóziumra is sor került. A gyöngyösi küldöttséget Honan tartomány politikai és gazdasági vezetői is fogadták a tartományi központ Csengcsouban.