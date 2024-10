A kábítószer használatának terjedése miatti egyre súlyosabb helyzet orvoslása volt annak a gyöngyösi drogprevenció kerekasztal-beszélgetésnek a témája, amelyet a Fiatal Romák Országos Szövetsége (FIROSZ) kezdeményezésére szervezett a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a közelmúltban. Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a többek között Tiszaburáról, Halmajugráról érkezett, illetve gyöngyösi résztvevők közül, mások mellett rendőrtiszt, pártfogó felügyelő, lelkész, ifjúsági referens, roma polgármester, roma önkormányzati vezető, szociálpedagógus, Magyarországon, illetve az Egyesült Államokban tanuló roma egyetemisták, a gyöngyösi szegregátumban, a Durándában élő romák, de egykori szerhasználók is felszólaltak. Beszámoltunk arról is, hogy a vitaindítójában Farkas László, a FIROSZ elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszabura polgármestere a községében tapasztalható drámai helyzetről számolt be. Mint mondta, azokon a településeken, ahol sok roma lakos él, rengeteg olyan problémával lehet találkozni, ami akár a szegénységből, akár a munkanélküliségből, és legújabban a drog megjelenéséből fakad. Farkas László szerint a prevenciós munka nagyon fontos lenne, de még gyerekcipőben jár.

Juhász Gábor r. főhadnagy, a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon iskolai bűnmegelőzési tanácsadó.

– Az általános iskolától a középfokú oktatási intézményekig van jelen hivatásos rendőr, aki évente néhány alkalommal bűnmegelőzési előadásokat tart. Ennyi a kapacitásunk, mert ez a rendőrség feladatkörének egy pici szelete, a bűnmegelőzésre kevés ember jut. Az, hogy kiállunk és elmondjuk, amit kell, pedagógiailag valóban nem a legjobb módszer, de erre jut emberünk. Ahol 50 főnek kell előadást tartani, ott nem lehet interaktív csoportokat létrehozni. Ezen felül az iskolaőrséget vontuk be ebbe a feladatba. Az ő tevékenységük a megelőzésre van kihegyezve, hogy a gyerekek ne kövessenek el semmit egymás sérelmére, a pedagógus-diák viszony normális mederben tartható legyen, idegen ne menjen be az iskolába. Nyilván beszélgetnek a gyerekekkel, adott esetben lebeszélik őket helytelen dolgokról. Ugyanakkor az ő végzettségük nem pedagógus, vagy pszichológus. Az a tanfolyam, amit elvégeznek, alkalmas arra, hogy az iskolában dolgozzanak, de nem alkalmas arra, hogy belőlük megelőző szakember váljon. Próbáljuk a szülőkkel is felvenni a kapcsolatot fogadóórákon, szülői értekezleteken. A kérdés az, megjelennek-e ezeken a szülők? Ha igen, elmondjuk a rendőrség verdiktjét, talán ez az elsődleges, ami a bűnmegelőzésben szerepet tölt be. Ha ugyanis a családban van valaki, aki képes összefogni azt, hatással lenni a gyerekre, talán lehet őt abba az irányba terelni, hogy problémamegoldásként ne a szerhasználatot válassza. A civil szervezetekre azért van szükség ebben a munkában, mert megszűntek a régi ingyenes gyerek-, vagy sporttáborok. Ha egy gyerek ott jól érzi magát, esze ágába se jut semmilyen szerhez hozzányúlni. De ha otthon ül, és a családban, meg a barátai között is a drog jelenlétét látja, nyilván ezekhez nyúl, mert jó érzést okoz neki. Aztán hamar függővé válhat, persze, nem feltétlenül mindenki – részletezte Juhász Gábor.