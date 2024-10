Valamilyen oknál fogva egyre többen lesznek rákosak, egyre többen halnak bele a szörnyű kórba, annak ellenére, hogy az orvostudomány tovább fejlődik. Sajnos túl sokszor találkoztam ezzel a betegséggel, és mindig félelemmel töltött el, hogy mennyire pusztítót dolog is ez. Persze vannak csodás gyógyulások, de nem ez a jellemző. De hol lehet a hiba?

Sose felejtem el azt a fiatal nőt, aki csonttá aszalódva várta a vért, hogy tovább kaphassa a kemoterápiát. Megrendítő volt látni, de a története még megrendítőbb volt. Háromgyermekes édesanya volt, akinek csak fájdogált a gyomra, amire szedte a savlekötőket, hogy majd jobb lesz, sajnos nem lett jobb, mikor már orvoshoz fordult, az egész gyomrában ott voltak a rákos sejtek, enni nem tudott, minden ételt csak a szájába­ vett, hogy érezzen ízeket. Rákerestem Facebookon, és egy életvidám, kedves nő mosolygott vissza a profilképről, mellettem pedig szinte egy csontváz feküdt a kórházi ágyon. Azóta nagyon haragszok az olyan gyógyszerreklámokra, melyek azt tanácsolják, hogy rendszeres probléma­ esetén csak kapjanak be egy pirulát, és máris jobb lesz. Szerintem ezzel ássák az emberek sírját, hiszen ahelyett, hogy a gondjaikkal orvoshoz fordulnának, csak a patika felé veszik­ az irányt.

A legfájdalmasabb pedig az volt, hogy láttam apámat meghalni az egész testében szétáradó ráktól. Az ő esetéből kiindulva is azt tudom tanácsolni, hogy nem szabad az intő jeleket félvállról venni, hiszen, ha mindenki odafigyelne a teste jelzéseire, lehet, időben kerülne orvosok elé.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)