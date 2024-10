A család Isten terve címmel szervezett konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Gratissimam sane kezdetű levelének 30. évfordulóján, október 10-én gyűltek össze a főtisztelendő atyák és az érdeklődők az egri egyetem Líceum Dísztermében. A konferencia középpontjában a keresztény család hivatása, a családi konfliktusok hatása és a békére nevelés témái álltak.

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egri egyetem rektora köszöntötte "A család Isten terve" konferencia résztvevőit

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egri egyetem rektora is köszöntötte a konferencia résztvevőit. Beszédében kiemelte a családok fontosságát, hiszen családon belül alapozódik meg az emberekben a hűség, a hit és a szeretet, mely érzelmek egyben a nemzethez is kötik az egyént.

– A mai világban több külső tényező is fenyegető veszélyforrást jelent a család egységére, ilyen például a globalizáció, a háború és az infláció is. De lehetnek belső tényezők is, melyek veszélyt jelenthetnek a családra, hiszen a folyamatos stressz, a kimerültség egyaránt hat a szülőkre és a gyermekekre, ami nem megfelelő kommunikáció miatt roncsolhatja a családi kötelékeket. De meg kell említeni a drogot, az alkoholt és az internet vagy eszköz függőséget is, ami szintén károsan hat az egyénre és a családra egyaránt – kapcsolódott a konferencia témájához a köszöntőbeszédében dr. Pajtókné dr. Tari Ilona.