A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum honvéd kadét képzéseiben részt vevő diákok tettek ünnepélyes esküt a Dobó téren október 10-én délelőtt. Az ünnepélyes szemlén a centrum négy intézményének 240 kadétja sorakozott föl. Előbb dr. Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium Stratégiáért és Humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a fiatalokat, hangsúlyozva az elköteleződést és a haza iránti hűséget, az oktatásban a kultúra, a szabadság és a közös értékek megőrzését. Kiemelte, a honvéd kadét program is ezt a célt teljesíti be, 157 iskolában 10 ezer diák vesz részt a programban, amellett 141 iskolában tizenötezren tanulják a honvédelem tantárgyat. Kiemelte, ezekben a programokban így 26 ezernél többen részesülnek honvédelmi képzésben, háromszor annyian mint 2022-ben. Felhívta rá a figyelmet, hogy a haza védelme közös ügy, s a hazaszeretetet, a kultúrát tovább kell adnia minden generációnak, a most esküt tevők pedig elkötelezettek lesznek a jövő iránt. A képzésben megszerzett tudást, tapasztalatot, így az elsősegélynyújtást, túlélési ismereteket, sportot a mindennapi életben is hasznosítani tudják.

A Honvéd Kadét Program 240 diákja tett esküt a Dobó téren

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Vágner Ákos, Eger polgármestere Gárdonyi Gézát idézte, hogy szeretni kell a hazát, mint az életet és az embereket. Emlékeztette a diákokat az egri várvédők és Dobó István hősiességére, lelkükben lévő tűzre, azokra, akik örök nyomot hagytak a történelemben. Kiemelte, akik most esküt tesznek, azok hitet tesznek a hazaszeretet és honvédelem mellett is. Az átalakuló világban, értékválságban szükség van az ilyen fiatalokra, akiket a hazafiság fűt, ez is záloga hazánk megmaradásának. Ezen kívül a szabadsághoz, biztonsághoz való ragaszkodás is fontos, amiből nem engednek a magyarok, megállnak a saját lábukon, maguk döntenek sorsukról. Kívánta, a bátorság, az alázat, a szerénység, a bölcsesség, a jó egészség és a haza iránti fogyhatatlan szeretet kísérje őket az úton.

A két beszédet követően tettek esküt a kadétok, valamint Derzsi György adta elő Dobó esküjét. A színművész a Bánk bán című opera Hazám, hazám áriáját adta elő, s eközben a felkért tisztségviselők kötöttek szalagot az iskolák zászlaira.