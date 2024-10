Október 22-én délután tartottak megemlékezést Bélapátfalván az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc 68. évfordulója alkalmából. A művelődési házban ünnepi beszédet mondott Kary József alpolgármester a szabadság fontosságáról beszélt, s arról, hogy Magyarországon ezer éve nem engedjük, hogy mások döntsenek helyettünk, mások mondják meg, énekelhetjük-e a Himnuszt, vagy lengethetjük-e zászlóinkat. Ugyanakkor sosem adták ingyen a szabadságot, amelyet meg kell őrizni a függetlenséggel együtt. Mi döntjük el, milyen alapra építjük életünket, mikor, kiért fogunk fegyvert, mikor látjuk jobbnak a békét. Szerinte ma több hasonlóság van 1956-tal, most is a szabadság a legfontosabb, illetve a béke megőrzése. A szabadság és függetlenség 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben és ma is kulcsfontosságú. De szerinte ma ne képzeljük magunkat 56-os hősnek, mert az nem jó jövőkép, úgy véli a békéhez néha több bátorság kell mint a harchoz. Az alpolgármester kifejtette, akkor értékelik a szabadságot, amikor hiányzik. Most szerencsések vagyunk, mert megörököltük, ezért még nagyobb felelősség a megőrzése. Reméli, nem ismétlődik meg 1956., ezért annak emléke apáról fiúra kell, hogy szálljon.

Iskolások műsorával emlékeztek az '56-os eseményekre

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Az ünnepi beszédet a Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola műsora követte, a diákok felidézték a forradalom és szabadságharc eseményeit, de énekeltek és táncoltak is. A műsort követően megkoszorúzták az 56-os emlékművet.