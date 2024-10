Varga István polgármester úrral, a képviselő testület tagjaival, a helyi civilszervezetek vezetőivel, intézményi dolgozókkal, valamint a település egyes meghatározó vállalkozásainak képviselőivel találkoztam – számolt be közösségi oldalán dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő.

– Fontosnak tartom, hogy időről időre találkozzak és egyeztessek a településen élőkkel. Most is számos jelzést kaptam, amely segítségül szolgál képviselői munkám ellátásában. Magam is legjobb tudásom szerint tenni fogok, hogy a szalókiak érdekeit szolgáló tervek megvalósulhassanak – emelte ki.