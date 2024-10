Mindenszentek és halottak napja közeleg. Ilyenkor óhatatlanul számadást végez az ember, különösen, ha benne van már az öregkorban. Az én „halotti lajstromom” az elmúlt szűk egy esztendőben sajnos igencsak csúnyán alakult. A földi világot itthagyók között olyanok vannak, mint az egykori középiskolai osztálytársam, tanárom, egy főiskolai csoport- és tesis szaktársam. A leltár persze csak egy része a számadásnak. Azon is eltöpreng az ember, hogy amikor ő következik, mi lesz majd azután. Van-e „ott fenn egy ország”, mint, ahogyan Zorán dalában megfogalmazódik? Ezen a kérdésen az emberiség nem ma kezdett el rágódni­.

A földi világon túli létezés kérdéseire többféle választ adott már a filozófia, és válaszolják meg a vallások ma is. Ezek sorában olyan hiedelmek sorakoznak, mint a lélekvándorlás, de említhetjük az örök révületben való elmerülést vagy a mennyeknek országát. Gyerekként, katolikus hittanon még három részre tagolódott túlvilágról – pokol, purgatórium, mennyország – hallgathattam a pap bácsi tanítását. Később ez a „séma” egyszerűsödött. Az, hogy miben bízunk, mit remélünk, hit kérdése. Van azonban egy közös elem: mindegyik tanítás szerint az emberi viselkedésünk, cselekvéseink a meghatározók abban, hogy mi lesz velünk ott túl. Araszoló százlábúba száll-e át a lelkünk, vagy tisztító tűzön át jutunk a gondtalan mennyországba, ez csak rajtunk múlik. Ha jók vagyunk, a túlvilági létünk is örömteli lesz. Legyünk hát jók, bármiben is hiszünk!