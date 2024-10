Szombaton volt Demjénben a Káposztás Étkek Napja. A több mint egy évtizedes hagyományra idén másképp készültek mint eddig.

Káposztás Étkek Napja

Forrás: Vozáry Róbert

Menyhárt László polgármester beszédében kiemelte, hogy először fordult elő, nem egy szervezet, hanem az önkormányzat vezetésével az összes civil szervezet részt vett a szervezésben.

– Példás összefogással valósult meg ez a nap. Két okból is igen fontosak közösségünknek ezek a rendezvények, egyrészt a közösségépítés miatt, hiszen ilyenkor mindenki leteszi a terheket, elengedi magát és ez közelebb hozza egymáshoz az embereket. Másrészt a turizmus már annyira jelentős bevételi forrása a helyieknek, hogy lassan szinte teljesen ez adja a megélhetést. Az ilyen rendezvények turistacsalogatóak, kifejezetten sokan voltak most is Demjénben – mondta el portálunknak.