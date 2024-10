Marad a Nők40 korkedvezményes nyugdíj -erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a mai, parlamenti bizottsági meghallgatáson feltett kérdésemre válaszolva – tette közzé szerdán Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője szerdán Facebook oldalán.

– A napokban napvilágot látott a hír, miszerint a kormány szigorítaná a Nők40 programot, és Nők43 lenne belőle - csak egy újabb, riogatásra alkalmas kacsa, ahogyan a nyugdíj-korhatár emelésére vonatkozó álhírek is. A 2011-ben bevezetett, valóban érdemi, és emblematikus döntés eddig is számos nőn és családon segített. Ezt a segítséget a kormány továbbra is biztosítani fogja! – írta a bejegyzésben.