Immár 3. alkalommal tart az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Idegennyelvi Képző és Szolgáltató Központja kínai orvosoknak, oktatóknak angol nyelvi és orvosi szaknyelvi kurzusokat Egerben. A képzés részeként a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet skill laborjába és néhány osztályára is ellátogattak szerdán a résztvevők.

Kínai orvosok az egri kórházban

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A kórházban a külföldi orvosokat dr. Maszárovics Zoltán megbízott főigazgató köszöntötte, elmondta, a nyelvtanuláson túl is fontos a külföldi tapasztalatszerzés a szakmában, hiszen ugyan az alapok megegyeznek, de a tapasztalatok, eljárások különbözőek, s ezáltal a külföldi tanulmányutakon szélesíthetik tudásukat, más szemléleteket ismerhetnek meg az orvosok. A skill laboron kívül a gyógyszertárat, a patológiát és a radiológiát is megtekintették csoportokban az orvosok. Majorosné Kovács Györgyi az egyetem idegennyelvi központjának osztályvezetője elmondta, 3 hónapos képzésen vesznek részt a hallgatók.

– Összesen 120 órát hallgatnak, ebből 40 alapnyelvi, 80 szaknyelvi. A szakmai programokon kívül kulturális szabadidős programokon ismerik meg a várost, nevezetességeit és történelmét. A képzések közötti szünetekben egyébként nem csak hazánkkal, de a környező országokkal is ismerkednek. Az egyetem élő, aktív kapcsolatot tart fenn a kínai Hubei Egyetemmel, onnan nem csak egészségügyi, de informatika oktatók is továbbképzése is zajik , nyári egyetemet is szervezünk és a mi tanáraink is adnak órákat a kínai egyetemen – ismertette az osztályvezető.

A hallgatók 3 hónapos képzésen vesznek részt.

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Kínai orvosok tanulnak nyelvet és gyűjtenek tapasztalatot

Az orvosoknak dr. Maszárovics Zoltán röviden be is mutatta a kórházat melyet 1726-ban alapítottak, kezdetben kevesebb mint egy tucat betegágy volt. Kiemelte, hogy az intézmény ma is a gyakorlati oktatás fontos helyszíne hazának.

– Évente 60-70 orvostanhallgató fordul meg nálunk gyakorlatokon. Első éven az ápolástan, majd a belgyógyászati, sebészet, szülészet- és nőgyógyászati, de kardiológiai gyakorlatokon is itt vesznek részt később. A szakképzésben is fontos szerepet vállal intézményünk, így a szakorvos-jelölt rezidensek is részt vesznek nálunk a munkában, jelenleg több mint 90-en vannak már az intézményben. Természetesen szakorvosként is számítunk rájuk a későbbiekben – mondta el érdeklődésünkre.