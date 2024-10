A Magyar Államkincstár Heves megyei igazgatóságának épületében írtak alá támogatási szerződést négy önkormányzat polgármesterei. Egerbakta, Mezőtárkány, Kerecsend és Átány is európai uniós pályázattal nyert támogatást helyi humán fejlesztésekre.

Jámbor Dénes, dr. Pajtók Gábor, Tóthné Szabó Anita, Sári László és Varga Tibor

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő szerint ezek a települések speciális helyzetben vannak, sokan vannak mélyszegénységben, illetve hátrányos helyzetben élők. De jelentős a civil közösségi élet is, ezért ezek a fejlesztések rendkívül fontosak számukra, a célcsoportokon kívül az egész település életére hozhatnak pozitív változást. Példaként említette, hogy a fiatalok is bekapcsolódnak a hagyományőrzésbe, ismerteket szerezhetnek. Mindezek a programok pedig hosszú évekig tartanak, rendszeresen ismétlődően megtartják őket, összehozzák a falvak lakosságát. Azt kérte az önkormányzatoktól, egymással is maradjanak kapcsolatban, tapasztalataikat, jó gyakorlataikat menet közben is közöljék egymással.

Egerbakta 191, Mezőtárkány 300, Kerecsend 300, Átány pedig 276 millió forintot kapott terveire. Ezek között vannak kerékpáros, digitális felzárkóztatások, közlekedésbiztonsági programok, drogprevenciós előadások, de sportprogramok is.

Tóthné Szabó Anita, Mezőtárkány polgármestere elmondta, az óvoda és mini bölcsőde építése után ez a harmadik legkedvesebb pályázata. A tervezéskor kikérték a civil szervezetek, a lakosság és az intézményvezetők véleményét, fölmérték az igényeket, ezek kerültek bele a programba, amelybe konzorciumi tagként bevonták az Agria Térségfejlesztési Kft-t és az Egri Norma Alapítványt. Fölsorolta, hogy népdalkör alakul, amely tagjainak viseleteket készíttetnek, de lesz moderntánc csoport is, akik szintén kapnak fellépő ruhát. Több program is érinti az óvodát és az iskolát, a hagyományokat, helytörténetet ismertető kört szerveznek, nyári tábort tartanak, kerékpáros és sportprogramokat is indítanak. Ezek mellett évente számos programot szerveznek családiakat, évszakhoz kötődőeket, állami ünnepeket, mindezek lebonyolításához eszközöket is beszereznek. Terveznek egészségügyi szűrővizsgálatokat, bűnmegelőzési előadásokat, szerhasználatot megelőző foglalkozásokat. Vesznek föl közösségszervező munkatársat, a gyerekeknek gyógypedagógus, ifjúsági pszichológus, logopédus segít majd. A faluban 24 kamerából álló térfigyelő rendszert alakítanak ki.