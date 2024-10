Az Eszterházy Károly Katolikus Gyakorlóiskola már évek óta segíti az idén már több, mint negyedszázados túramozgalmat, a 26. Less Nándor Emléktúrát – írják közösségi oldalukon. A kivételes tehetségű kutatóról megemlékező túra a kevésbé ismert, ám annál változatosabb Bükkalja vidékét mutatja be, cserépfalvi rajt-cél központtal. A csalóka időjárás sok túrázót elriasztott, de a kétezer nevezőből így is több, mint 1500 résztvevő teljesítette a távokat, ahol a legkisebb 12 kilométeres, a leghosszabb 64 kilométeres volt 2430 méter szintemelkedéssel.

– Ilyen létszámú túrázóhoz minden segítő kéz jól jön, gimnazistáink közösségi szolgálata főleg a rajt-célban zajlott, végigkísérték a verseny menetét. Induláskor kiadták a jelentkezési lapot, elektronikusan regisztrálták a rajtban, feljegyezték a rajtidőt, útba igazították őket. Célba érkezéskor beolvasták a túrázók célidejét, lepecsételték a menetlevelüket, és átadták a jutalom kitűzőiket. Mindegyik feladat látszólag könnyen elvégezhető, de ha ezerszer kell elvégezni, ráadásul időre, bizony nagy koncentrációt igényel.

A közösségi szolgálatért elszámolt óránkon és fenséges babgulyáson túl kárpótolta őket a résztvevők változatossága: a kis iskolás csoportoktól az idősekig minden korosztály képviseli ilyenkor magát, hozza a mosolyát és a lelkesedését, esetleg kutyáját – a jó hangulat minden évben garantált. Idei önkénteseink voltak: Csuhai Magor 9.A, Juhász Mátyás 10.B, Kökény Balázs 10.B, Hegyi Barnabás 10.C, Majoros István 10.C, Simon Dávid 10.C, Tóth-Dankó Zsófia 10.C, Balázs Anna 10.C osztályos tanulók – számoltak be az eseményről.