Szombaton nyílt meg Gyöngyösön az a különleges, vasárnap is megtekinthető kiállítás, amely egyedi legóalkotásokból varázsolt igazi mesevilágot a Mátra Művelődési Központba. A rengeteg gyermeket vonzó tárlaton izgalmasan berendezett terepasztalokon a történelmi diorámák az őskortól az újkorig kalauzolják el az érdeklődőket. Az antik Rómától a középkori páncélos lovagok, a gyarmati hadseregek világán át egészen az űrkorszakig évezredeket kalandozhat be a látogató egyetlen délelőtt során. Látható holland kisváros a szövevényes csatornáival, modern város működő vonatokkal, mozgó részletekkel, amelyeket a látogatók indíthatnak el kapcsolókkal. Akiket a mesés témák érdekelnek, humoros jelenetekkel, mese- és szuperhősökkel találkozhatnak. Szétnézhetünk legóból épült repülőtéren, vasúti pályaudvaros, de akár vidámparkban is. A látogatók találkozhatnak az építőkkel is, akik érdekességekkel szolgálnak az alkotásokról­, vagy épp szakmai segítséget nyújtanak a legó kedvelőinek. A játszósarokban Duplo-kockákkal és Technic-gépekkel tölthetik az időt a kiállításra érkezők.