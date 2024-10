Szarvaskő, Noszvaj: Szombaton tartják a két falu hagyományos őszi fesztiváljait. Szarvaskőben a Csipkebogyó fesztiválon népzene és gyermekműsorok várják az érdeklődőket, emellett vezetett túrák, népi játszótér, pónilovagoltatás is lesz. Noszvajon a Birsünnep a legnagyobb lekvárünnep. A Birsünnepen beszerezhetőek a legkülönbözőbb noszvaji kézműves lekvárok, amelyeket gondos kezek készítettek kiváló minőségű gyümölcsből. A noszvajiak nemcsak a kertek, hanem az erdők gyümölcseit is feldolgozzák, így lesz a vásárban som-, kökény-, csipkelekvár is. A lekvárokon túl Noszvaj és a ­környék kézművesei is bemutatkoznak igényes portékáikkal.