Szerdán tartotta Vécs megválasztott képviselő-testülete az alakuló ülését, tájékoztatott a község közösségi oldalán Gellén István polgármester.

Letette az esküt Vécs új képviselő-testülete Forrás:

Forrás: Vécs Községi Önkormányzat/Facebook

– Az önkormányzat tanácstermében a napirendi pontok között szerepelt Ráczné Csomós Mária, a helyi választási bizottság elnöke beszámolója arról, hogyan is zajlott le községünkben az önkormányzati képviselők és a polgármester 2024. évi választása, majd ezt követték az eskütételek. Megválasztásra került az alpolgármester, mely tisztséget újabb öt évig Kecse-Mihály Melinda töltheti be. Ezúton szeretnénk még egyszer megköszönni mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekünk! Továbbá szeretnénk megköszönni Bakosné Tábi Anita és Szabó Szilárd 5 éves munkáját! A következő testületi ülésünk október 17-én lesz, mely nap a közmeghallgatás időpontja is – fogalmazott Gellén István a Vécs Községi Önkormányzat Facebook-oldalon.