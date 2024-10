Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Németh Tamás adott interjút a Magyar Építőknek, amelyben beszélt az elmúlt évek felújítási munkáiról és a tervezett autópálya-építésekről is. Tavaly a főpálya 19 százaléka újult meg, idén újabb 20 százalék kap friss burkolatot és mélységi javítást (köztük az M3-as autópálya Heves vármegyei szakaszán is folynak munkálatok), emellett hídfelújítások is történtek. Jövőre már sokkal rövidebb szakaszokat újítanak föl, hiszen 2025-ig a pálya 43 százalékát kell szintre hozniuk.

M25-ös autóút Eger és az M3-as autópálya között heves megyében

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Ugyanakkor, mint mondta, elindul az M1 autópálya fejlesztése, aminek az előkészítő munkálatait a tervek szerint már most ősszel elkezdik, hogy jövő szeptemberre készen álljon a terep és a munkagépek felvonulhassanak. Addig is áttelepítik a védett növényeket, kivágnak cserjéket, fákat. Megszüntetik az elválasztó sövényeket, s kevesebb törődést igénylő beton elemeket telepítenek. A bővítés miatt hidakat is át kell majd építeni.

Az M1-es autópálya bővítésének tényleges munkálatai a tervek szerint 2025. szeptember 1-én kezdődnek. Az M0-ás autóúttól a Concó pihenőig mintegy 80 kilométeren újul meg a pálya burkolata és bővül 2x3 sávra és intelligens leállósávra (amelyet olykor a forgalom is használhat). A teljes kivitelezés 2029. augusztus 31-ig tart, tehát négy teljes évet vesz igénybe.

Csúszik az M3-as autópálya felújítása

Ahogyan arról írtunk, bár korábban 2026-as kezdéssel tervezték az M3-as autópálya kétszer három sávosra bővítését Budapest és Gyöngyös között, később ezt 2031-re módosították. Az itteni építkezésnek ugyanis előfeltétele, hogy elkészüljön a nagy munka az M1-es autópályán és befejezzék az M4-est is.