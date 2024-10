„Az élete során sokarcú pedagógusként és filoszként ismert szakember jelenleg professzor, nyelvtanár, amerikanista oktató és kutató, filológus, tudományszervező, bibliográfus, szerző, szerkesztő, a Magyar Amerikanisztikai Társaság elnöke, az Európai Amerikanisztikai Társaság elnökségi tagja, az angliai Cambridge-ben székelő International Biographical Centre főigazgató-helyettese, az USA-ban az American Biographical Institute kormányzóhelyettese (a társaság Tudományos Bizottságának tagja, kiadójának szaktanácsadója); korábban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-angol szakos diákja, középiskolai tanár, az Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszékének megalapítója és felépítője, intézményi egységvezető (gimnáziumi osztályfőnök, főiskolai tanszékvezető, intézetigazgató, főiskolai főigazgató-helyettes), kuratóriumi elnök, a Magyar Anglisztikai Társaság egykori elnökhelyettese.

Huszonegy könyve és könyvméretű tanulmánya jelent meg, 9 konferenciakiadványt és tanulmánykötetet, valamint 14 szakmai-tudományos időszaki kiadványt szerkesztett, 44 szakfolyóiratban vagy kötet részeként megjelent lektorált tanulmánya, 26 bibliográfiája, 14 egyéb szakmai írása, 3 recenziója stb. került eddig kiadásra. Alapító szerkesztője az Eger Journal of American Studies elnevezésű, 1993 óta kiadott szakmai-tudományos folyóiratnak, mely a magyarországi időszaki kiadványok történetében az első olyan periodikum, mely kizárólagosan amerikanisztikai (pontosabban észak-amerikanisztikai) publikációkat közöl. Vadon Lehel munkásságának különböző vonatkozásairól eddig 73 cikk, szemle, méltatás jelent meg. Oktatási, tudományos és tudományszervező munkásságáért itthon és külföldön nagy presztízsértékű elismerésekben, díjakban, kitüntetésekben részesült: Országh László-díj, Apáczai Csere János-dij Pro Academia Paedagogica Agriensi, Aranytoll-díj, az angliai Lifetime Achievement Award, az American Medal of Honor for American Studies, és az Egyesült Államokban adományozott Gold Medal for Hungary, mely utóbbi kifejezetten a 2007-ben napvilágot látott három kötetes bibliográfiának szól.”